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В Грузии пройдет фольклорный фестиваль «Пудзеоба»
26.06.2018 12:30
В Грузии пройдет фольклорный фестиваль «Пудзеоба» Участие в мероприятии примут около 10 000 человек, как представители фольклора региона, так и популярные грузинские исполнители.
Проект позволит людям из сферы фольклора, продемонстрировать свои возможности, представить свои работы. В рамках фестиваля пройдет выставка-продажа мастеров изобразительного и прикладного искусства.
Фестиваль в рамках Check In Georgia будет проходить с июля по ноябрь.
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