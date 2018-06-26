В Грузии пройдет фольклорный фестиваль «Пудзеоба»

26.06.2018 12:30 В Грузии пройдет фольклорный фестиваль «Пудзеоба» Участие в мероприятии примут около 10 000 человек, как представители фольклора региона, так и популярные грузинские исполнители.



Проект позволит людям из сферы фольклора, продемонстрировать свои возможности, представить свои работы. В рамках фестиваля пройдет выставка-продажа мастеров изобразительного и прикладного искусства.



Фестиваль в рамках Check In Georgia будет проходить с июля по ноябрь.















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