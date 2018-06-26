ГЖД Грузии назначает дополнительные рейсы в связи с концертом Элтона Джона

26.06.2018 14:41 С учетом просьбы пассажиров в связи с концертом Элтона Джона "Железная дорога Грузии" назначает дополнительные рейсы в направлении Тбилиси- Black Sea Arena-Батуми.



"27, 28, и 29 июня поезд Тбилиси-Батуми №808/807 выйдет в 10:30 утра, а из Батуми в 17:10 часов. 30 июня и 1 июля желающих присутствовать на концерте британского музыканта на Black Sea Arena обслужит двухэтажный поезд "Штадлер" на рейсе Тбилиси-Батуми. Поезд (№888-887) выйдет из Тбилиси в 14:10 и прибудет на перрон, находящийся у Black Sea Arena, в 18:30 часов. После завершения концерта поезд из того же перрона двинется к Тбилиси в 00:15 минут, и прибудет в столицу в 04:25 часов.



Пассажиры могут купить билеты в кассах центрального вокзала, на официальной веб-странице ЖД, и посредством аппликации (Georgian Railway Tickets)"- сказано в заявлении "Железной дороги Грузии".

















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