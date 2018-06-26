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Kennedy Administration выступит на «разогреве» концерта Элтона Джона в Грузии
26.06.2018 21:10
Стало известно, кто выступит на разогреве и афтепати во время концерта в Грузии всемирно известного британского исполнителя Элтона Джона. Это популярная американская группа Kennedy Administration.
Элтон Джон выступит с концертом в зале Black Sea Arena в курортном местечке Шекветили 30 июня и 1 июля. Выступление пройдет в рамках правительственного проекта Chеck in Georgia.
Афтепати состоятся после обоих концертов в городе Батуми, в клубе UP2YOU, в 23:00. Билеты на вечера можно приобрести на tkt.ge.
Kennedy Administration — коллектив из Нью-Йорка, названный по имени солистки, выступает на большой сцене уже несколько лет. Музыканты играют современный джаз с элементами ритм-энд-блюза, хип-хопа, фанка и уже успели снискать большую армию поклонников по всему миру. Глубокий и многогранный вокал мисс Кеннеди, а также ее неиссякаемая энергия на сцене делает каждое выступление неповторимым.
Группа состоит из солистки мисс Кеннеди, клавишника Ондре Джи, который также является продюсером коллектива, бас-гитариста Челтона Грея и барабанщика Нэта Тонсли. Почти каждая композиция коллектива написана Ондре Джи совместно с мисс Кеннеди.
Организаторами выступления легендарного британца в Грузии являются компания Eastern Promotions и SOLO — персональное обслуживание клиентов «Банка Грузии».
Музыкант исполнит как хорошо известные композиции, так и новые песни из студийного альбома «Wonderful Crazy Night». Сэр Элтон Джон посетит Грузию в рамках одноименного мирового турне.
Как сообщают организаторы, билеты все еще имеются в продаже и приобрести их можно на сайте tkt.ge.
Элтон Джон — известный британский рок и поп-певец, композитор и пианист, кавалер ордена Британской империи. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок. Он занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. В 2017 году Элтон Джон посетил с концертами более 20 стран.
"Новости-Грузия"
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