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ФИФА установила новые финансовые санкции футбольному клубу «Гурия» (Ланчхути)
27.06.2018 12:55
Новые финансовые санкции в отношении футбольного клуба Ланчхути "Гурия" – на клуб с задолженностью в полмиллиона лари ФИФА возложила дополнительный штраф.
Как выясняется, "Гурии" и без того с достаточно большими финансовыми проблемами придется заплатить 40 500 евро в пользу одного из бразильских клубов, а также заплатить 5 000 швейцарских франков непосредственно ФИФА.
Дело касается бразильского легионера, играющего в ланчхутском клубе в 2016 году, чей родной клуб обратился с жалобой в ФИФА, и потребовал от "Гурии" выплатить определенную сумму в виде компенсации за нарушение футбольного устава.
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