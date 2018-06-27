Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси каждую субботу будет проходить выставка-продажа предметов ручной работы


27.06.2018   18:05
По инициативе городской службы экономического развития мэрии, с 30 июня по 28 июля, каждую субботу, с 17:00 до 23:00 в парке Рике в Тбилиси будет проходить выставка-продажа предметов ручной работы под названием «Тбилисский базар».

На выставке будут представлены разные виды произведенной в Грузии продукции: аксессуары, текстиль, перегородчатая эмаль, батика, войлок, керамика, стекло, дерево, кожа и т.д.

Участие в выставке-продаже могут принять микро и малые предприниматели, регистрированные в Грузии.

«Очень важно способствовать тем людям, которые работают в этом направлении, чтобы они могли продавать произведенные предметы в этом конкретном месте. Вы знаете, что идет туристический сезон, в городе очень много туристов, и эта возможность для них очень важна», — заявил Каха Каладзе.

«Тбилисский базар» в парке Рике будет проходить параллельно другим мероприятиям.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна