|
|
В Тбилиси каждую субботу будет проходить выставка-продажа предметов ручной работы
27.06.2018 18:05
По инициативе городской службы экономического развития мэрии, с 30 июня по 28 июля, каждую субботу, с 17:00 до 23:00 в парке Рике в Тбилиси будет проходить выставка-продажа предметов ручной работы под названием «Тбилисский базар».
На выставке будут представлены разные виды произведенной в Грузии продукции: аксессуары, текстиль, перегородчатая эмаль, батика, войлок, керамика, стекло, дерево, кожа и т.д.
Участие в выставке-продаже могут принять микро и малые предприниматели, регистрированные в Грузии.
«Очень важно способствовать тем людям, которые работают в этом направлении, чтобы они могли продавать произведенные предметы в этом конкретном месте. Вы знаете, что идет туристический сезон, в городе очень много туристов, и эта возможность для них очень важна», — заявил Каха Каладзе.
«Тбилисский базар» в парке Рике будет проходить параллельно другим мероприятиям.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна