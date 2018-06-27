В Тбилиси каждую субботу будет проходить выставка-продажа предметов ручной работы

27.06.2018 18:05 По инициативе городской службы экономического развития мэрии, с 30 июня по 28 июля, каждую субботу, с 17:00 до 23:00 в парке Рике в Тбилиси будет проходить выставка-продажа предметов ручной работы под названием «Тбилисский базар».



На выставке будут представлены разные виды произведенной в Грузии продукции: аксессуары, текстиль, перегородчатая эмаль, батика, войлок, керамика, стекло, дерево, кожа и т.д.



Участие в выставке-продаже могут принять микро и малые предприниматели, регистрированные в Грузии.



«Очень важно способствовать тем людям, которые работают в этом направлении, чтобы они могли продавать произведенные предметы в этом конкретном месте. Вы знаете, что идет туристический сезон, в городе очень много туристов, и эта возможность для них очень важна», — заявил Каха Каладзе.



«Тбилисский базар» в парке Рике будет проходить параллельно другим мероприятиям.















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