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Бахтадзе: Система финансирования студентов будут усовершенствована
27.06.2018 20:51
Мы планируем усовершенствовать существующую модель финансирования, которую предлагаем студентам, и внести компоненты, которые дадут студенту больше свободы для выбора профессии, университета или училища, в котором он желает продолжить обучение, — об этом премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе заявил на встрече с молодежью в Ботаническом саду в Зугдиди.
По словам премьера, очень важными компонентами реформы образования являются свободный выбор и конкуренция.
«Мы думаем, что это не должно быть замкнуто административными рычагами, так как именно свободный выбор должен обеспечить то, чтобы мы получили более высококвалифицированные методы обучения в наших учебных заведениях», — заявил Мамука Бахтадзе.
По информации премьера, соответствующем ведомствам поручено создать открытую платформу в интернете, где будут размещены вакансии для развития молодежной экономики и трудоустройства молодых людей.
«Когда мы говорим о тесной связи образования и экономики, у нас должно быть соответствующее ощущение, что когда молодой человек получает образование, у него и в процессе обучения есть возможность, реализовать знания на практике. Это – очень важный и один из главных критериев, которым мы должны оценить успех или провал будущей реформы нашего образования. Мы будем успешными только в том случае, если, как в процессе обучения, так и после этого у наших молодых людей будет доступ к достойному рабочему месту. Это должен быть главный критерий, по которому мы должны оценивать успех реформы», — заявил Мамука Бахтадзе.
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