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Оксфордский университет издал книгу Georgia, посвященную Грузии
27.06.2018 22:09
Оксфордский университет издал книгу, посвященную Грузии. Презентация книги состоялась в посольстве Великобритании.
«Эта книга является очень важным символом грузино-британской дружбы», — отметил посол Великобритании в Грузии Джастин Макензи Смит, представляя издание Georgia.
Как рассказал дипломат, книга основана на богатой коллекции Уордропов, хранящейся в Бодлеанской библиотеке, собранной братом и сестрой Уордропами во время их пребывания в Грузии.
Среди этих материалов — древние грузинские летописи, уникальные книги и архивные документы. Издание посвящено 100-летию провозглашения независимости Грузии, автор издания — Николоз Алексидзе. На презентации книги присутствовали грузинский и британский историки, исследователи и представители научных кругов.
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