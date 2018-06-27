Оксфордский университет издал книгу Georgia, посвященную Грузии

27.06.2018 22:09 Оксфордский университет издал книгу, посвященную Грузии. Презентация книги состоялась в посольстве Великобритании.



«Эта книга является очень важным символом грузино-британской дружбы», — отметил посол Великобритании в Грузии Джастин Макензи Смит, представляя издание Georgia.



Как рассказал дипломат, книга основана на богатой коллекции Уордропов, хранящейся в Бодлеанской библиотеке, собранной братом и сестрой Уордропами во время их пребывания в Грузии.



Среди этих материалов — древние грузинские летописи, уникальные книги и архивные документы. Издание посвящено 100-летию провозглашения независимости Грузии, автор издания — Николоз Алексидзе. На презентации книги присутствовали грузинский и британский историки, исследователи и представители научных кругов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

