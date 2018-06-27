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Перемещение через Сарпи на грузино-турецкой границе восстановлено в обоих направлениях
27.06.2018 22:58
Временное ограничение движение транспортных средств и пешеходов на магистрали Сарпи – Трабзон снято.
Как сообщили в МВД Грузии, перемещение через границу восстановлено в обоих направлениях.
Сегодня вблизи погранично-пропускного пункта «Сарпи» на территории турецкой таможни в результате оползня обрушилась часть скалы, из-за чего движение на магистрали Сарпи – Трабзон в течение нескольких часов было запрещено.
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