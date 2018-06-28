Капанадзе: В деле об убийстве на улице Хорава, к сожалению, появилось еще больше вопросов

28.06.2018 14:14 В деле об убийстве на улице Хорава, к сожалению, появилось еще больше вопросов, - об этом заявил член «Европейской Грузии», председатель следственной комиссии Серги Капанадзе в связи с работой комиссии. По словам Капанадзе, в субботу комиссия проведет встречу с народным защитником и неправительственными организациями.



«К сожалению, очень много вопросов, которые мы поставили, остаются без ответов. Еще более печально то, что в деле появилось больше дополнительных вопросов. Мы продолжим публичные встречи, и это будет в более узком формате. Также у нас будут встречи с совершеннолетними свидетелями. В полном формате комиссии в субботу пройдет встреча с неправительственными организациями и народным защитником. После этого членами комиссии будет опрошен начальник конкретной группы детективов», - заявил Серги Капанадзе.



Два подростка были ранены на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Один из них скончался по дороге в больницу, второй, несмотря на усилия врачей и несколько операций, скончался в больнице 2 декабря.















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