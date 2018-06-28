Бастующие водители микроавтобусов в Батуми требуют встречи с представителями правительства Аджарии

28.06.2018 15:14 Акция протеста водителей микроавтобусов возле батумской мэрии переместилась к Дому правительства Аджарии. Участники акции требуют встречи с представителями правительства Аджарии.



Решение о продолжении акции протеста было принято после того, как встреча в мэрии Батуми между представителями бастующих водителей микроавтобусов и вице — мэром города завершилась без конкретного соглашения.



По словам вице — мэра Тенгиза Петридзе, мэр города Лаша Комахидзе находится в командировке и через два дня встретится с водителями, до этого он предложил водителям продолжить работу.



бастующие водители требуют гарантий, что после задействования новых маршрутных направлений рабочие места не будут сокращены вдвое. Они также потребовали, чтобы сакребуло приостановило рассмотрение новых регуляций, которые должны утвердить правила движений, налогов и технической исправности микроавтобусов.



Водители микроавтобусов проводят акцию протеста с утра.

















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