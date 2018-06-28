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В Батуми с 4-го этажа жилого корпуса упал мужчина средних лет
28.06.2018 15:27
В Батуми с 4-го этажа жилого корпуса упал мужчина средних лет В Батуми, в поселении Тамары с 4-го этажа жилого корпуса упал мужчина средних лет.
Как сообщиают в Центре скорой медицинской помощи, когда их бригада прибыла на место происшествия, мужчина был мертв.
По существующей информации, мужчина открывал окно и выпал. На месте происшествия находятся правоохранители.
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