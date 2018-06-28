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В университете Самхце-Джавахети не удалось идентифицировать экзаменационные штрих-коды
28.06.2018 17:23
В университете Самхце-Джавахети не удалось идентифицировать экзаменационные штрих-коды. Лекторы вызвали студентов, чтобы те распознали свой почерк.
Студенты третьего курса факультета образования, гуманитарных и социальных наук сдали тесты по двум экзаменам 15 июня. Несколько дней назад из деканата связались с около 44 студентами и попросили явиться в ВУЗ. Студентам пояснили, что не смогли идентифицировать штрих-коды во время проверки.
Как поясняют в учебном заведении, такая проблема была только на одном факультете.
В разговоре с Первым каналом заместитель ректора университета Николоз Ахалкаци заявил, что они приобрели к экзаменам штрих-коды, которые, предположительно, были повреждены в процессе наклейки. В результате аппарат не смог их распознать.
«Студенты третьего курса факультета образования, гуманитарных и социальных наук распознали свой почерк, поэтому им не придется сдавать предмет заново. На этом факультете 500 студентов, однако проблемы коснулись лишь 44 студентов одной группы», — заявил заместитель ректора.
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