Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В университете Самхце-Джавахети не удалось идентифицировать экзаменационные штрих-коды


28.06.2018   17:23
В университете Самхце-Джавахети не удалось идентифицировать экзаменационные штрих-коды. Лекторы вызвали студентов, чтобы те распознали свой почерк.

Студенты третьего курса факультета образования, гуманитарных и социальных наук сдали тесты по двум экзаменам 15 июня. Несколько дней назад из деканата связались с около 44 студентами и попросили явиться в ВУЗ. Студентам пояснили, что не смогли идентифицировать штрих-коды во время проверки.

Как поясняют в учебном заведении, такая проблема была только на одном факультете.

В разговоре с Первым каналом заместитель ректора университета Николоз Ахалкаци заявил, что они приобрели к экзаменам штрих-коды, которые, предположительно, были повреждены в процессе наклейки. В результате аппарат не смог их распознать.

«Студенты третьего курса факультета образования, гуманитарных и социальных наук распознали свой почерк, поэтому им не придется сдавать предмет заново. На этом факультете 500 студентов, однако проблемы коснулись лишь 44 студентов одной группы», — заявил заместитель ректора.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна