Сближение Грузии с НАТО: Грузинский неправительственный сектор проводит встречи в Вашингтоне

28.06.2018 17:39 Грузинский неправительственный сектор проводит встречи в Вашингтоне. В фонде Херитиджа состоялась двухчасовая дискуссия, в которой участвовали специалисты ведущих политических центров Америки.



Коалиция "За евроатлантическую Грузию" вместе с западными партнерами рассматривала возможности, как Грузия должна сблизиться с альянсом, и сделать еще один шаг вперед с данной точки зрения на саммите НАТО в Брюсселе.



"Для нас важно, чтобы в этот период наши партнеры поставили правительству Грузии конкретные требования, в том числе в связи с демократическими реформами. Разумеется, мы говорим о тех вызовах, которые есть у нас внутри страны в связи с российской пропагандой"- заявила исполнительный директор "Международной прозрачности - Грузия" Эка Гигаури.



Коалиция считает нужным, помимо Вашингтона и Брюсселя, активизировать работу также и в Берлине, слово которого в европейской внешней политике имеет особо большое влияние.



О вопросе расширения НАТО заявил вице-президент Атлантического совета. Деймон Уилсон говорит, что в евроатлантическом пространстве существует разногласие, но оно не связано с расширением НАТО.



"Разумеется, есть некоторая напряженность, и будет много споров об Иране, торговле, и климатических вопросах, которые являются темой разногласия в трансатлантическом пространстве. Но я не думаю, чтобы это касалось вопроса расширения, что зависит от готовности стран-аспирантов, и существующего сложного отношения альянса с Россией.



На саммите Грузия и Украина будут представлены на уровне глав государств. С обеими сторонами состоится особая, специальная встреча. Думаю, это важно, и показывает желание включенности и переговоров, а также признание того, что конкретно Грузия, а также Украина, особенно поработали для углубления отношений с альянсом. Это стимул для тех, кто убежден, что место Грузии должно быть в НАТО, и стимул для Грузии, чтобы остаться преданной обязательствам внутри страны"- заявил Деймон Уилсон.

















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