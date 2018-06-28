В Тбилиси открывается выставка, посвященная 110-летию грузинского кино

28.06.2018 19:46 Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения грузинского кино, открывается в субботу, 30 июня, на киностудии «Грузия-фильм». Выставка будет работать до 3 июля.



На юбилейной выставке представят эскизы популярных художественных и анимационных картин грузинских режиссеров, костюмы киноперсонажей, интересные фотографии со съемок, киносъемочную и звукозаписывающую технику, редкие киноафиши и многое другое.



Первыми грузинскими фильмами принято считать документальные ленты, снятые с 1908 по 1912 год Василием Амашукели и Александром Дигмеловым. Единственный полнометражный документальный киноочерк Василия Амашукели 1912 года «Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми» до наших дней сохранился частично.



В советскую эпоху на киностудии «Грузия-фильм» было снято 1200 фильмов. Наряду с национальном колоритом, грузинский кинематограф той эпохи отличали мягкий юмор, метафоричность и гуманизм. Избегая официозного соцреалистического стиля, грузинские режиссеры создали ряд оригинальных фильмов, которые пользовались популярностью во всем мире.



Фильмы грузинских режиссеров дважды были отмечены на Каннском кинофестивале - «Покаяние» (Гран-при) и «Лурджа Магданы» (упоминание).















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