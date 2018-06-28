Исследование: Криминальная субкультура является причиной насилия, и угнетения среди несовершеннолетних заключенных

28.06.2018 21:58 В реабилитационном учреждении несовершеннолетних №11 серьезную угрозу ненадлежащего отношения заключенных создает существующая в учреждениях криминальная субкультура, что часто является причиной насилия и угнетения среди заключенных. Об этом сказано в совместном исследовании 2018 года Центра по правам человека и народного защитника, касающегося положения женщин и несовершеннолетних заключенных.



Согласно отчету, полноценное исследование случаев, и борьбу против них осложняет тот факт, что внутри учреждения несовершеннолетние осужденные не говорят на эти темы открыто.



"Под влиянием криминальной субкультуры происходит неформальное разделение заключенных. В результате некоторая часть заключенных, находящаяся в привилегированном положении, репрессивными методами осуществляет неформальное управление, что часто выражается в проведении карательных мероприятий по отношению тех заключенных, которые не подчинятся правилам неформального управления"- говорится в исследовании.



Согласно тому же отчету, в учреждении №11 в промежутке с 1 января 2018 года по 15 марта включительно было зафиксировано 17 случаев повреждения тела несовершеннолетних правонарушителей:



1- Причиненное другим осужденным в результате физического противостояния;

5 – самоповреждений;

11 – бытовые травмы;



Из 17 случаев повреждения тела в 5 случаях у осужденных отмечались повреждения в области лица. По заключению авторов исследования, локализация, и характер повреждения порождает подозрение, что повреждение может быть нанесено посторонним лицом.



"Группа мониторинга считает, что, несмотря на согласие заключенного, решение об уведомлении следственного органа должен принять врач с учетом интересов заключенного, и государственного интереса"- говорится в отчете.



Авторы исследования обращаются с рекомендацией к Министерству исполнения наказания и пробации Грузии, понять, каким вызовом является существующая в учреждении криминальная субкультура, и разработать стратегию преодоления этой проблемы.















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