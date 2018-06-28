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Водителям грузовиков и автобусов в Грузии продлили срок действия прав
28.06.2018 23:08
Водительские удостоверения, позволяющие управлять пассажирским и грузовым транспортом, которые были выданы в период с 1 апреля 2006 года до 1 марта 2014 года, будут действовать еще девять месяцев.
Соответствующие поправки парламент Грузии внес в закон "О дорожном движении". За изменения проголосовали 79 из 150 депутатов, представленных в парламенте.
Таким образом права категорий "C", "CE", "D", "DE", "C1", "C1E", "D1" и "D1E" нужно будет сменить в Грузии до 1 марта 2019 года.
Причиной принятия поправок стало то, что у более чем половины прав этих категорий срок действия истекал 1 сентября 2018 года. А именно у 263,7 тысячи из 481 тысячи, говорится в разъяснительной записке к законопроекту.
"Исходя из того, что до 1 сентября осталось менее трех месяцев, практически невозможно сменить столько прав, так как за один рабочий день Агентство обслуживания может заменить максимум 2,8 тысячи водительских прав", — говорится в пояснении.
Поправки вступят в силу на 15-й день после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".
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