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В реку Алазани с 15-метровой высоты упал легковой автомобиль
29.06.2018 12:53
В результате автодорожного происшествия в Телави тяжело пострадали 5 человек, среди них один ребенок.
Автомашина марки «Тойота» с 15-метровой высоты упала в реку Алазани. Находившиеся в машине пассажиры получили тяжелые повреждения.
Бригада скорой помощи доставила их в Телавскую реферальную больницу.
На месте работали эксперты-криминалисты. Следствие начато по ч.1 ст. 276 УК Грузии.
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