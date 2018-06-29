В реку Алазани с 15-метровой высоты упал легковой автомобиль

29.06.2018 12:53 В результате автодорожного происшествия в Телави тяжело пострадали 5 человек, среди них один ребенок.



Автомашина марки «Тойота» с 15-метровой высоты упала в реку Алазани. Находившиеся в машине пассажиры получили тяжелые повреждения.



Бригада скорой помощи доставила их в Телавскую реферальную больницу.



На месте работали эксперты-криминалисты. Следствие начато по ч.1 ст. 276 УК Грузии.















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