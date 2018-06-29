|
|
В отчете Народного защитника отмечается унизительное обращение с женщинами-заключенными
29.06.2018 13:29
В отчете народного защитника и Центра по правам человека детально описывается, как поступают с женщинами заключенными в тюрьмах. Результатами мониторинга установлено, что во время привода в тюрьму осужденных заставляют полностью раздеться для проверки, а потом сделать приседание. Между тем министерство давно купило дорогостоящий сканер, являющийся альтернативой унижающей процедуры.
В ходе мониторинга в женской тюрьме №5 было опрошено 91 заключенного. Все говорят об унижающей, и ущемляющей достоинство практике проверки. Как и в женской тюрьме, путем раздевания догола проверяют в тюрьме несовершеннолетних.
В скандальное заключение народного защитника и Центра по правам человека попало также усиление криминальной субкультуры в тюрьмах. Выясняется, что из года в год в изоляторах помещения подростков увеличивается число привилегированных заключенных воровского менталитета. Эта группа неформальным путем участвует в управлении тюрьмой, и угнетает неприемлемых для них заключенных.
В Министерстве исполнения наказания отрицают эту информацию.
С приведенными в отчете фактами полностью согласен бывший народный защитник Уча Нануашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна