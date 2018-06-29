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В связи с концертом Элтона Джона назначается дополнительный авиарейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси
29.06.2018 16:26
«Объединение аэропортов Грузии» назначает дополнительный авиарейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси в связи с концертом Элтона Джона.
Рейс назначен на 30 июня. Он выполнится из Тбилисского международного аэропорта в 09:30, и вернется из Батумского международного аэропорта обратно в 11:30.
Рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси, выполняется пять раз в неделю, за исключением вторника и четверга.
Концерты Элтона Джона на Black See Arena состоятся 30 июня и первого июля.
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