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Forbes назвал тбилисский район «Плеханов» среди самых привлекательных районов мира


29.06.2018   19:44
Forbes назвал «Плеханов» среди самых привлекательных районов мира. В рейтинге издания этот район Тбилиси попал наряду с Сантсом в Барселоне, Ноордом в Амстердаме, Керамико в Афинах и Гетсемани в Картахене.

«2018 год мы можем назвать годом Грузии. Бывшая республика Советского Союза стала одним из трендовых мест для туристов в мире. А Тбилиси – всегда первая или последняя остановка», — пишет Forbes.

По словам авторов статьи, одним из самых привлекательных мест в Тбилиси назван «Плеханов».

«Это – место, где традиционно живут коренные тбилисцы и которое известно старомодными домами и подъездами. Этот район стал более привлекательным после того, как завершилась реставрация главного проспекта района – Агмашенебели, а на территории старой швейной фабрики открыли хостел, кафе, бары и магазины. Здесь собираются креативные молодые люди и туристы и ночью слушают живую музыку», — пишет Forbes.






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