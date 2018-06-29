Из-за ожидаемой сильной жары в расписание Единых национальных экзаменов внесены изменения

29.06.2018 20:57 По информации Национального экзаменационного центра, из-за ожидаемой в ближайшие дни (2 и 3 июля) сильной жары изменилось расписание Единых национальных экзаменов (экзамены по грузинскому языку и литературе и общим навыкам):



Вторая сессия экзамена по грузинскому языку и литературе, запланированная на 2 и 3 июля, пройдет утром 4 и 5 июля. То есть, абитуриенты, которые должны были явиться на экзамен по грузинскому языку и литературе 2 июля в 14:00, будут сдавать его в том же экзаменационном центре 4 июля в 08:00 (регистрация начнется в 08:00, экзамен – в 09:00).



Абитуриенты, которые должны были сдавать экзамен по грузинскому языку и литературе 3 июля в 14:00, сдадут его 5 июля в 08:00 (регистрация начнется в 08:00, экзамен – в 09:00).



Первая и вторая сессия экзамена по общим навыкам вместо 5 июля пройдет 7 июля, в аналогичной последовательности. То есть, абитуриенты, распределенные на 5 июля, 08:00, сдадут экзамен по общим навыкам 7 июля в 08:00 (регистрация начнется в 08:00, экзамен – в 09:00). Если абитуриенты были распределены на 5 июля, 14:00, то сдадут экзамен 7 июля в 14:00 (регистрация начнется в 14:00, экзамен – в 15:00).



С учетом того, что у большинства абитуриентов экзаменационные карты уже распечатаны, в электронную карту на странице абитуриента изменения вноситься уже не будут. Абитуриент должен явиться на экзамен с удостоверением личности и экзаменационной картой.





















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