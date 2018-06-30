Баскетбольная сборная Грузии огорчила своих многочисленных поклонников

30.06.2018 09:32



29 июня на послематчевой пресс-конференции в Тбилиси главный тренер сборной Грузии, греческий специалист Ильяс Зурос заявил, что "не намерен винить игроков в крупном поражении и берет вину на себя".



"За такую плохую игру приношу извинения поклонникам сборной Грузии, мы не смогли показать ту игру, которую можем продемонстрировать. Нам надо как можно быстрее забыть об этом поражении с Сербией и тщательно подготовиться к предстоящему 2 июля в Тбилиси матчу с Австрией",- сказал Зурос.



Он отметил, что "победа в матче с Австрией(в феврале в Вене первый матч этих команд завершился победой Грузии со счетом 78:64) позволить нам продолжить участие в следующем этапе отборочного турнира ЧМ".





В этой же группе вместе с Сербией, Грузией и Австрией играет сборная Германии,которой наша команда проиграла оба матча квалификационного этапа ЧМ ( в ноябре прошлого и в феврале ткущего года).

Следует отметить, что в матче с Сербией в составе национальной сборной Грузии впервые сыграли молодые и очень перспективные баскетболисты Сандро Мамукелашвили и Рати Андроникашвили. Их игре и зрители, и главный тренер Зурос дали положительную оценку. Они с Сербией действительно выглядели хорошо, чего не скажешь об игре многоопытных баскетболистов нашей команды-Георгий Цинцадзе, Торнике Шенгелия, Георгий Шермадини и ряд других опытных игроков этот матч провели не так, как они могут и как от них ожидали зрители.



После матча Торнике Шенгелия заявил, что "сборная Сербии одна из лучших команд Европы". "Но мы допустили много ошибок -и в обороне, и в атаке, мы проанализируем эту игру и лучше подготовимся к игре с Австрией", - отметил баскетболист испанского клуба "Баскония" и сборной Грузии.



В свою очередь главный тренер сборной Сербии Александр Джорджевич заявил после матча, что "доволен игрой своей команды". "Сборная Грузии сегодня не смогла показать ту игру, которая она может демонстрировать, в сборной Грузии немало ярких и хороших игроков, не знаю, почему они не сумели сегодня сыграть так,как умеют",-отметил он.



Сумеет ли сборная Грузии одержать вторую победу над Австрией и выйти в следующий этап отборочного турнира ЧМ-2019? Ответ на этот вопрос мы получим 2 июля вечером-матч с Австрией начнется во Дворце спорта в Тбилиси в 19.00 местного времени.



Материал подготовил Тенгиз Пачкория

Фото Хатуны Габиташвили



Около 10 тысяч зрителей, заполнивших 29 июня вечером трибуны Дворца спорта в Тбилиси, надеялись на то, что баскетбольная сборная Грузии если не сможет выиграть матч квалификационного этапа Чемпионата мира 2019 года у команды Сербии (одной из лучших сборных Европы), то хотя бы покажет красивую и результативную игру.К сожалению, надежды многочисленных поклонников нашей сборной не оправдались. Лишь первые минуты матча прошли в равной борьбе и один-два раза нашей сборной удалось даже выйти вперед в счете, затем гости полностью овладели преимуществом и несмотря на все старания сборной Грузии, хозяевам не удалось не только догнать гостей, но хотя бы сократить счет. Практически во всех компонентах игры сербы были сильнее сборной Грузии и они заслуженно победили 87:50. Хозяева сильно расстроили, разочаровали своих поклонников не только результатом, но и многочисленными ошибками в ходе матча. А ведь в августе прошлого года сборная Грузии сумела победить в Афинах команду Сербии(68:66) в матче "Кубка Акрополиса", в ноябре 2017 года в Белграде наша команда (в ослабленном составе-не было нескольких ведущих игроков) хоть и проиграла матч квалификационного этапа ЧМ команде Сербии(105:87), но боролась на равных и показала неплохую игру.29 июня на послематчевой пресс-конференции в Тбилиси главный тренер сборной Грузии, греческий специалист Ильяс Зурос заявил, что "не намерен винить игроков в крупном поражении и берет вину на себя"."За такую плохую игру приношу извинения поклонникам сборной Грузии, мы не смогли показать ту игру, которую можем продемонстрировать. Нам надо как можно быстрее забыть об этом поражении с Сербией и тщательно подготовиться к предстоящему 2 июля в Тбилиси матчу с Австрией",- сказал Зурос.Он отметил, что "победа в матче с Австрией(в феврале в Вене первый матч этих команд завершился победой Грузии со счетом 78:64) позволить нам продолжить участие в следующем этапе отборочного турнира ЧМ".В этой же группе вместе с Сербией, Грузией и Австрией играет сборная Германии,которой наша команда проиграла оба матча квалификационного этапа ЧМ ( в ноябре прошлого и в феврале ткущего года).Следует отметить, что в матче с Сербией в составе национальной сборной Грузии впервые сыграли молодые и очень перспективные баскетболисты Сандро Мамукелашвили и Рати Андроникашвили. Их игре и зрители, и главный тренер Зурос дали положительную оценку. Они с Сербией действительно выглядели хорошо, чего не скажешь об игре многоопытных баскетболистов нашей команды-Георгий Цинцадзе, Торнике Шенгелия, Георгий Шермадини и ряд других опытных игроков этот матч провели не так, как они могут и как от них ожидали зрители.После матча Торнике Шенгелия заявил, что "сборная Сербии одна из лучших команд Европы". "Но мы допустили много ошибок -и в обороне, и в атаке, мы проанализируем эту игру и лучше подготовимся к игре с Австрией", - отметил баскетболист испанского клуба "Баскония" и сборной Грузии.В свою очередь главный тренер сборной Сербии Александр Джорджевич заявил после матча, что "доволен игрой своей команды". "Сборная Грузии сегодня не смогла показать ту игру, которая она может демонстрировать, в сборной Грузии немало ярких и хороших игроков, не знаю, почему они не сумели сегодня сыграть так,как умеют",-отметил он.Сумеет ли сборная Грузии одержать вторую победу над Австрией и выйти в следующий этап отборочного турнира ЧМ-2019? Ответ на этот вопрос мы получим 2 июля вечером-матч с Австрией начнется во Дворце спорта в Тбилиси в 19.00 местного времени.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото Хатуны Габиташвили











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

