|
|
На площади Гудиашвили обнаружен очередной археологический материал
30.06.2018 13:00
В ходе реабилитационных работ, проводящихся в рамках проекта мэрии Тбилиси и Фонда развития Тбилиси «Новый Тифлис», на площади Гудиашвили обнаружен очередной археологический материал.
По информации столичной мэрии, в подвале по дома на ул. Б. Ахоспирели N4, в различного размера квеври обнаружены керамические изделия – три глазурованных кувшина большого, среднего и малого размера, а также кувшинчики чинчила среднего и малого размера. Все пять предметов посуды одинаково глазурованы. Они точно повторяют клеймо на керамической посуде, обнаруженной недавно в подвале дома на улице Ахоспирели N7/2 на площади Гудиашвили. Клеймо представляет собой анфас бородатого мужчины, которого условно назвали «тбилисец». Керамическая посуда может датироваться поздним средневековьем.
Кроме того, в одном из квеври обнаружены медный «азарпеша» - большой широкий ложкообразный сосуд для питья вина с длинной рукояткой и медная тарелка.
Реабилитационные работы на площади Гудиашвили под надзором археологов Национального агентства охраны культурного наследия Грузии осуществляют строительные компании «Инси» и «Анаги».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна