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На площади Гудиашвили обнаружен очередной археологический материал


30.06.2018   13:00
В ходе реабилитационных работ, проводящихся в рамках проекта мэрии Тбилиси и Фонда развития Тбилиси «Новый Тифлис», на площади Гудиашвили обнаружен очередной археологический материал.

По информации столичной мэрии, в подвале по дома на ул. Б. Ахоспирели N4, в различного размера квеври обнаружены керамические изделия – три глазурованных кувшина большого, среднего и малого размера, а также кувшинчики чинчила среднего и малого размера. Все пять предметов посуды одинаково глазурованы. Они точно повторяют клеймо на керамической посуде, обнаруженной недавно в подвале дома на улице Ахоспирели N7/2 на площади Гудиашвили. Клеймо представляет собой анфас бородатого мужчины, которого условно назвали «тбилисец». Керамическая посуда может датироваться поздним средневековьем.

Кроме того, в одном из квеври обнаружены медный «азарпеша» - большой широкий ложкообразный сосуд для питья вина с длинной рукояткой и медная тарелка.

Реабилитационные работы на площади Гудиашвили под надзором археологов Национального агентства охраны культурного наследия Грузии осуществляют строительные компании «Инси» и «Анаги».






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