|
|
Элтон Джон выступит сегодня на Black Sea Arena
30.06.2018 13:30
Сэр Элтон Джон сегодня и завтра даст два концерта на Black Sea Arena в Шекветили.
Два шоу являются единственными из европейских концертов, которые Элтон Джон даст в 2018 году.
В Шекветили уже все готово к концерту легендарного исполнителя. На сцене уже стоит черный рояль марки «Yamaha», который участвует во всех турне музыканта. Техническая команда Элтона Джона из 28 человек также уже находится в Шекветили.
«У певца было несколько пожеланий, в том числе много фикусов, постоянно включенный телевизор со спортивными каналами и отдельная комната для сценического гардероба», — рассказала представитель «Истерн Промоушн» Екатерина Купреишвили.
Элтон Джон исполнит перед грузинской публикой как знаменитые хиты, так и песни из последнего студийного альбома «Wonderful Crazy Night».
71-летний Элтон Джон является обладателем шести премий Грэмми.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна