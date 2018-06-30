Элтон Джон выступит сегодня на Black Sea Arena

30.06.2018 13:30 Сэр Элтон Джон сегодня и завтра даст два концерта на Black Sea Arena в Шекветили.



Два шоу являются единственными из европейских концертов, которые Элтон Джон даст в 2018 году.



В Шекветили уже все готово к концерту легендарного исполнителя. На сцене уже стоит черный рояль марки «Yamaha», который участвует во всех турне музыканта. Техническая команда Элтона Джона из 28 человек также уже находится в Шекветили.



«У певца было несколько пожеланий, в том числе много фикусов, постоянно включенный телевизор со спортивными каналами и отдельная комната для сценического гардероба», — рассказала представитель «Истерн Промоушн» Екатерина Купреишвили.



Элтон Джон исполнит перед грузинской публикой как знаменитые хиты, так и песни из последнего студийного альбома «Wonderful Crazy Night».



71-летний Элтон Джон является обладателем шести премий Грэмми.















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