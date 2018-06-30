110-летию грузинского кино посвятили выставку – фотоистория

30.06.2018 13:44 На территории киностудии «Грузинский фильм», во дворе и павильонах открылась масштабная выставка. На ней представлены уникальные костюмы, инструменты, съёмочная техника, афиши и работы кинохудожников, которые хранятся в хранилище студии.



Грузинское кино празднует 110-летие. История грузинского кино началась с первый кадров Васила Амашукели и Александра Дигмелова (Дигмелашвили), показ которых состоялся 15 мая 1908 года в городе Баку. Эта дата считается днем рождения грузинского кино.



Двери киностудии будут открыты для посетителей в течение недели.















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