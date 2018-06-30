АМЮГ: Следственная комиссия по делу об убийстве подростков должна принять рекомендации на основании полного консенсуса

30.06.2018 15:46 Председатель Ассоциации молодых юристов (АМЮГ) Сулхан Саладзе считает, что временная парламентская следственная комиссия, созданная по делу об убийстве подростков на улице Хорава, должна принять рекомендации на основании полного консенсуса.



Речь идет о двух рекомендациях, одна из которых касается начала уголовного преследования в отношении участника конфликта на улице Хорава М.К. по статье о соучастии в убийстве Давида Саралидзе, а вторая – следствия по факту ранения участвовавшего в том же конфликте Г.М.



По словам Саладзе, подход к одной из рекомендаций проще, так как касается начала расследования по конкретному факту.



«Что касается второй рекомендации, тут решение окончательно должна принять комиссия, и я бы хотел, чтобы комиссия приняла решение в результате полного консенсуса. Это, наверное, было бы идеально. Говорилось о многих версиях и вариантах, чему будет способствовать принятие этих рекомендаций или чему может навредить. Учитывая, что встреча была закрытой, я воздержусь говорить о возможных рисках или, наоборот, развитии лучшего сценария. Но факт, что этот вопрос обсуждается, и я надеюсь, что комиссия примет оптимальное решение», - заявил Сулхан Саладзе.















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