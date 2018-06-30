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Абитуриентов известили посредством SMS об изменении графика Единых национальных экзаменов
30.06.2018 18:21
По заявлению руководителя Национального центра экзаменов Майи Миминошвили, центр использует все имеющиеся коммуникационные возможности для оповещения абитуриентов об изменениях в графике проведения Единых национальных экзаменов.
«Мы используем наши социальные страницы, веб-сайт и телевидение, но этого недостаточно, поэтому каждый абитуриент получает короткое текстовое сообщение об изменении расписания экзаменов, и необходимости посетить наш веб-сайт… Существует теоретическая возможность, что какой-либо абитуриент так и не получит информацию и явиться на экзамен в соответствии с изначальным графиком. Это не станет проблемой, так как на месте его встретят представители экзаменационного центра, которые сообщат ему, когда он должен будет явиться на сдачу экзамена», — рассказала Майя Миминошвили.
Изменения в график проведения Единых национальных экзаменов были внесены из-за ожидаемой в ближайшие дни исключительно жаркой погоды.
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