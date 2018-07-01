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Патриарх благословил абитуриентов
01.07.2018 14:49
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II благословил абитуриентов и пожелал им поучить хорошие оценки на приемных экзаменах.
«Мы благословляем абитуриентов, которые завтра будут сдавать экзамены. Да благословит вас Господь. Пусть вам поставят хорошие оценки», - заявил патриарх по завершении воскресного молебна в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.
В храме Троицы сегодня собрались абитуриенты.
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