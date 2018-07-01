Автобус с туристами перевернулся в Кахетии

01.07.2018 14:51 ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на востоке Грузии. Автобус с туристами перевернулся на Гомборском перевале. Об этом телеканал «Рустави 2».



Авария произошла на автомобильной дороге Вазиани-Гомбори-Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави.



Согласно распространившейся информации, внутри автобуса находились туристы из Беларуси. Из грузинской столицы они направлялись в Кахетию.



В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса. По словам гида, сопровождавшего группу, все шесть получили незначительные травмы.



Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Реферальную больницу Телави.



Причина аварии неизвестна. На месте находятся спасательные и полицейские группы. По факту МВД начало следствие по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».



Следует отметить, что за последнее время это уже третье ДТП на Гомборском перевале. Несколько недель назад там перевернулся микроавтобус со школьниками. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе и ребенок.

















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