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При поддержке ЕС в Грузии прошел семинар по возобновлению дел для грузинских судей


01.07.2018   15:08
27 грузинских судей стали более осведомленными о правовых аспектах возобновления дел на национальном уровне, благодаря учебному семинару, организованному 23-24 июня 2018 года в столице страны, Тбилиси.

На мероприятии "Возобновление дел на основе приговора / решения Европейского суда по правам человека" (ЕСПЧ) собрались две группы судей из уголовных и гражданских палат городского и апелляционного судов.

Участники также обсудили роль национальных судов в полном, эффективном и оперативном исполнении решений ЕСПЧ и рассмотрели состояние исполнения судебных решений в отношении Грузии.

Мероприятие было организовано в рамках Совместного проекта ЕС / СЕ "Укрепление применения Европейской конвенции о защите прав человека в Грузии" в рамках партнерства ЕС и Совета Европы по надлежащему управлению.






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