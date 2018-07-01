Минобразования Грузии советует абитуриентам перепроверить время проведения экзаменов

01.07.2018 18:37 Министерство образования Грузии советует перепроверить время проведения их экзаменов.



Как заявил заместитель министра образования Теймураз Мургулия, в графике проведения экзаменов есть определенные изменения.



«По решению министерства, в течение первой недели Национальных экзаменов, полуденные экзаменационные сессии упразднены и перенесены на утренние часы. Теперь экзаменационные сессии лишь утром. Эта информация размещена как на сайте экзаменационного центра, так и министерства», - заявил Мургулия, отметив, что абитуриентам обязательно следует перепроверить время проведения экзаменов.















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