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Минобразования Грузии советует абитуриентам перепроверить время проведения экзаменов
01.07.2018 18:37
Министерство образования Грузии советует перепроверить время проведения их экзаменов.
Как заявил заместитель министра образования Теймураз Мургулия, в графике проведения экзаменов есть определенные изменения.
«По решению министерства, в течение первой недели Национальных экзаменов, полуденные экзаменационные сессии упразднены и перенесены на утренние часы. Теперь экзаменационные сессии лишь утром. Эта информация размещена как на сайте экзаменационного центра, так и министерства», - заявил Мургулия, отметив, что абитуриентам обязательно следует перепроверить время проведения экзаменов.
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