В экзаменационных центрах временно установят охлаждающие вентиляторы

01.07.2018 18:53 В трех публичных школах ведется монтаж кондиционеров, параллельно мы ожидает поставки нескольких сотен кондиционеров, - об этом заявил заместитель министра образования Грузии Теймураз Мургулия, говоря о вопросе монтажа системы кондиционирования в экзаменационных центрах Единых национальных экзаменов.



По его словам, до монтажа системы кондиционирования в экзаменационных центрах везде будут поставлены охлаждающие вентиляторы.



«По положению на сегодняшний день в трех школах проходит монтаж т.н. сплит-систем. Эти школы, помимо Рустави, где уже осуществлен монтаж, 175-я и 103-я в Тбилиси и 2-я – в Зугдиди.



Остальные школы, до того, пока будут установлены кондиционеры, оснащены вентиляторами. Это не означает, что кондиционеры там не будут установлены. Мы ожидаем поставки кондиционеров из Турции, и над этим интенсивно работает МИД. По положению на сегодняшний день, как нам говорят в МИДе и турецкие партнеры, 100 кондиционеров уже направлены и минимум 400 – должны быть поставлены через несколько дней. Премьер дал нам лишь три дня на то, чтобы все это было улажено. При этом везде есть диспенсеры для воды и везде будут вентиляторы», - заявил замминистра.



По его же словам, на данном этапе основной проблемой вновь остается электроснабжение школ, поскольку с монтажом кондиционеров в школах необходимо усиление мощностей электроснабжения.















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