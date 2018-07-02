На экзамен по грузинскому языку и литературе не явились 4% абитуриентов

02.07.2018 12:09 По информации Национального центра экзаменов, на экзамен по грузинскому языку и литературе из 9 тысяч 35 абитуриентов не явились 4%.



Как заявляют в центре, было зафиксировано четыре случая опоздания на экзамен. Три – в Тбилиси, один – в Кутаиси.



Единые национальные экзамены начались сегодня. Первый экзамен аппликанты сдают по грузинскому языку и литературе.















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