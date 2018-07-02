С будущего года Единые национальные экзамены могут проходить весной

02.07.2018 12:10 Единые национальные экзамены не должны проходить в июле, — об этом журналистам заявил министр образования Грузии Михаил Чхенкели, который находился в 175-ой школе вместе с руководителем Национального центра экзаменов Майей Миминошвили.



«Очередным вызовом является то, что в школах, в которых размещены экзаменационные центры, существующая электросеть не выдерживает нагрузки кондиционера. Исходя их этого, так как с 2 по 5 июля ожидалась атипичная температура, мы решили провести кабель снаружи, чтобы электросистема выдержала кондиционеры. Национальные экзамены не должны проходить в июле. Мое мнение – что возможно проводить национальные экзамены весной и с будущего года мы увидим именно это направление, чтобы национальные экзамены начались весной, в конце весны, в конце семестра», — отметил Михаил Чхенкели.



Единые национальные экзамены начались сегодня. Первый экзамен аппликанты сдают по грузинскому языку и литературе.















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