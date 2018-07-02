Две туристки из Беларуси остаются в больнице после аварии в Кахетии

02.07.2018 14:32 Большинство пострадавших в результате аварии на Гомборском перевале в Кахетии покинули медицинские учреждения. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».



Авария произошла в воскресенье утром. Небольшой автобус перевернулся по дороге из Кахетии в Тбилиси. 25 туристов получили повреждения различной степени тяжести, 16 из них были доставлены в реферальную больницу Телави.



В настоящее время там остается женщина, которой понадобилось хирургическое вмешательство. Она находится под присмотром врачей.



В травматологическую клинику Тбилиси из Телави так же была доставлена женщина, у которой наблюдались травма грудной клетки, перелом ребер и ушиб колена. Вопрос о необходимости проведения операции врачи решат после наблюдения.



Пострадавших навестил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.



«Слава Богу, все живы. Здоровье людей в безопасности. Есть просто психологические травмы у некоторых людей. Двое пострадали более серьезно, но ситуация под контролем и их жизни, со слов врачей, ничего не угрожает», — заявил Мятликов















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