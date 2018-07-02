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Две туристки из Беларуси остаются в больнице после аварии в Кахетии
02.07.2018 14:32
Большинство пострадавших в результате аварии на Гомборском перевале в Кахетии покинули медицинские учреждения. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».
Авария произошла в воскресенье утром. Небольшой автобус перевернулся по дороге из Кахетии в Тбилиси. 25 туристов получили повреждения различной степени тяжести, 16 из них были доставлены в реферальную больницу Телави.
В настоящее время там остается женщина, которой понадобилось хирургическое вмешательство. Она находится под присмотром врачей.
В травматологическую клинику Тбилиси из Телави так же была доставлена женщина, у которой наблюдались травма грудной клетки, перелом ребер и ушиб колена. Вопрос о необходимости проведения операции врачи решат после наблюдения.
Пострадавших навестил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.
«Слава Богу, все живы. Здоровье людей в безопасности. Есть просто психологические травмы у некоторых людей. Двое пострадали более серьезно, но ситуация под контролем и их жизни, со слов врачей, ничего не угрожает», — заявил Мятликов
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