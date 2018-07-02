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За техосмотром автомашин будут следить «умные камеры»


02.07.2018   15:37
По словам начальника управления анализа и реформ МВД Беки Лилуашвили, исполнение по части технического инспектирования автомобилей — неэффективное, так как проверка со стороны патрульных экипажей производится по принципу случайного отбора.

«Периодическое техническое инспектирование патрульной полицией — довольно неэффективное, поэтому мы осуществляем максимальную автоматизацию данного процесса, что означает, что данный процесс мы должны привязать к системе видеонаблюдения, что увеличит эффективность технического инспектирования по части исполнения. С начала 2019 года уже все автомобили будут обязаны пройти техосмотр. Это приблизительно до миллиона транспортных средств», — заявил Бека Лилуашвили.

По его словам, исполнение техосмотра со стороны патрульных экипажей используя существующую модель становится невозможным.

«Поэтому необходима система наблюдения. До конца года будет установлено около 1200 «умных камер» по всей Грузии. В этом направлении работы уже ведутся. Мы ожидаем что приблизительно в двухмесячных период уже будет возможно использовать систему видеонаблюдения для инспектирования техосмотра автомобилей», — отметил представитель МВД.

С задействованием техосмотра с 1-го января 2018 года по сегодняшний день, за нарушение правил периодического прохождения техосмотра было оштрафовано 2555 транспортных средств.






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