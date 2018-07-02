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Шесть человек госпитализированы в Тбилиси из-за солнечных ожогов


02.07.2018   18:18
Шести пациентам, обратившимся в Ожоговый центр Тбилиси, понадобилась госпитализация из-за пребывания на солнце. Об этом в интервью Общественному телевидению сообщил руководитель центра Гуга Кашибадзе.

По его словам, состояние пациентов на данный момент стабильное. Их возраст колеблется от 9 до 22 лет.
По информации Ожогового центра, после начала летнего сезона в клинику уже обратился 71 человек. При этом в 55 случаях жалобы вызваны последствиями загара и жарой.

Кашибадзе еще раз призвал всех избегать полуденного солнца, особенно сейчас, когда в городе фиксируется особенно высокая температура.

Как уже сообщалось, по прогнозам синоптиков, жаркая погода на территории Грузии сохранится до 5 июля.

В частности, в Восточной Грузии температура воздуха может подняться до 40-43 градусов тепла, а в Западной Грузии – до 30-35 градусов. В Тбилиси в ближайшие дни ожидаются плюс 38-40 градусов.
С 5 июля на всей территории Грузии синоптики прогнозируют неустойчивую погоду.

До тех пор, специалисты рекомендуют не оставаться в течение длительного периода времени на солнце и при высоких температурах находиться в прохладном месте. Рекомендованная специалистами температура воздуха днем не должна превышать 32 градусов, а ночью — 24 градуса.

От физической активности в жару следует отказаться.

"Новости-Грузия"





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