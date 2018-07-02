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Фильм «Деде» режиссера Мариам Хачвани попал в главный конкурс Евразийского кинофестиваля
02.07.2018 20:56
Фильм режиссера Мариам Хачвани «Деде» попал в главный конкурс Евразийского кинофестиваля, который состоится в Астане. Информацию распространяет Национальный киноцентр Грузии.
Фильм представлен в пяти номинациях:
Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актриса, лучший актер и приз жюри.
На премьере фильма «Деде» будет присутствовать монтажер Леван Кухашвили. Проживающие в Астане грузины смогут увидеть «Деде» 3 июля.
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