В батумском дельфинарии родились два дельфинёнка

02.07.2018 21:19 В батумском дельфинарии родились два дельфина. Подозрение об «интересном положении» Цици и Флиппера у специалистов дельфинариума появилось еще 11 месяцев назад. Они резко начали набирать вес. Позднее, положение подтвердила плановая эхоскопия. Об этом говорится на на веб-странице дельфинария.



Батумский дельфинарий распространил видео рождения дельфинов.



«Обычно дельфины рождаются хвостом вперед, что отличает их от других млекопитающих. На кадрах видно, как через несколько секунд после рождения мать-дельфин по имени Цици, вынесла на поверхность свое дитя для первого вздоха. После этого, новорожденный дельфин, под строгим присмотром матери, начинает плавать в бассейне. Процесс кормления молоком и обучение подводному ориентированию у дельфинов продолжается несколько лет», — заявили в Батумском дельфинарии.



Имена новорожденным дельфинам будут выбраны на конкурсной основе. Дельфинарий объявит конкурс после того, как определит пол дельфинов. Каждый желающий может послать свою версию имен на веб-страницу www.dolphinarium.ge. Победители будут выявлены на празднике «Батумоба».















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