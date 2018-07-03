Премьер-министр присвоил Зазе Пачулия звание «Рыцарь спорта»

03.07.2018 11:21 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе присвоил звание «Рыцарь спорта» бывшему капитану сборной Грузии по баскетболу, действующему чемпиону NBA – центровому Golden State Warriors Зазе Пачулия.



Как сообщают в администрации правительства Грузии, премьер поблагодарил Зазу Пачулия за блестящую карьеру в сборной Грузии и за вклад в популяризацию грузинского баскетбола на международной арене и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



Заза Пачулия первый грузинский баскетболист, ставший чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). В составе команды Golden State Warriors он выиграл два последних сезона чемпионата NBA. Заза Пачулия первый европейский центровой, вместе с испанцем Пау Газолем, который дважды смог завоевать кубок NBA. Пачулия в составе сборной Грузии трижды играл в финальном турнире Чемпионата Европы.















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