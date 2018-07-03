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Отец убитого в Тбилиси подростка провел ночь у МВД: Сегодня у ведомства состоится акция
03.07.2018 11:57
Отец одного из подростков, убитых на улице Хорава, Заза Саралидзе до сих пор остается во дворе Министерства внутренних дел.
Саралидзе провел ночь у здания ведомства. По его заявлению, он не покинет территорию до тех пор, пока по делу убийства его сына не задержат М. К.
В то же время, сегодня в 19:00 часов у МВД состоится акция в поддержку Зазы Саралидзе.
По заявлению руководителя "Центра реформирования правоохранителей" Звиада Куправа, акцию не он организовал, но призывает всех, в том числе политиков, присоединится к акции, запланированной сегодня в поддержку Зазы Саралидзе.
"Сегодня мы созываем людей, не спрашивая, какого пола, какой профессии, призываем всех, кто солидарен в отношении Зазы"- заявил Звиад Куправа.
К информации, отец несовершеннолетнего, убитого на улице Хорава, Заза Саралидзе провел ночь в Ортачала, во дворе здания Министерства внутренних дел. Саралидзе требует задержания Михаила Каландия.
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