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Отец убитого в Тбилиси подростка провел ночь у МВД: Сегодня у ведомства состоится акция


03.07.2018   11:57
Отец одного из подростков, убитых на улице Хорава, Заза Саралидзе до сих пор остается во дворе Министерства внутренних дел.

Саралидзе провел ночь у здания ведомства. По его заявлению, он не покинет территорию до тех пор, пока по делу убийства его сына не задержат М. К.

В то же время, сегодня в 19:00 часов у МВД состоится акция в поддержку Зазы Саралидзе.

По заявлению руководителя "Центра реформирования правоохранителей" Звиада Куправа, акцию не он организовал, но призывает всех, в том числе политиков, присоединится к акции, запланированной сегодня в поддержку Зазы Саралидзе.

"Сегодня мы созываем людей, не спрашивая, какого пола, какой профессии, призываем всех, кто солидарен в отношении Зазы"- заявил Звиад Куправа.

К информации, отец несовершеннолетнего, убитого на улице Хорава, Заза Саралидзе провел ночь в Ортачала, во дворе здания Министерства внутренних дел. Саралидзе требует задержания Михаила Каландия.







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