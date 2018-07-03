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Глава Генинспекции МВД встретился с отцом убитого в Тбилиси подростка


03.07.2018   14:17
С отцом убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Зазой Саралидзе, который проводит акцию во дворе министерства внутренних дел в Ортачала, встретился руководитель Генеральной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили.

Александр Ходжеванишвили не прокомментировал встречу. А по словам Зазы Саралидзе, они говорили о доказательствах по делу убийства на улице Хорава.

По словам Зазы Саралидзе, позднее он может встретится с главами разных департаментов ведомства и министром внутренних дел Георгием Гахария.

Заза Саралидзе требует привлечь к уголовной ответственности участника конфликта на улице Хорава – М.К. По его словам, он не покинет территорию МВД до выполнения требования.






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