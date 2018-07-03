|
|
Глава Генинспекции МВД встретился с отцом убитого в Тбилиси подростка
03.07.2018 14:17
С отцом убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Зазой Саралидзе, который проводит акцию во дворе министерства внутренних дел в Ортачала, встретился руководитель Генеральной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили.
Александр Ходжеванишвили не прокомментировал встречу. А по словам Зазы Саралидзе, они говорили о доказательствах по делу убийства на улице Хорава.
По словам Зазы Саралидзе, позднее он может встретится с главами разных департаментов ведомства и министром внутренних дел Георгием Гахария.
Заза Саралидзе требует привлечь к уголовной ответственности участника конфликта на улице Хорава – М.К. По его словам, он не покинет территорию МВД до выполнения требования.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна