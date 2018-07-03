Школьных приставов наделили новыми полномочиями

03.07.2018 14:29 Дополнительные камеры видеонаблюдения, металлоискатели и новые полномочия школьных приставов – разработанные МВД и Минобразования Грузии поправки в «Закон об общем образовании» вступили в силу.



Изменения были приняты в ответ на участившиеся случаи насилия и агрессии среди учащихся школ. Главная цель нововведений – превенция совершаемых подростками правонарушений.



Нововведения предусматривают расширение полномочий школьных приставов. Теперь эта служба станет более независимой. Авторы проекта считают, что это поможет обеспечить своевременное реагирование на происходящие в школах инциденты.



В соответствии с изменениями в «Закон об общем образовании», меняются правила установки камер видеонаблюдения на внутреннем и внешнем периметрах школ, а также правила назначения школьных приставов. Теперь решение об их назначении, как и об увольнении, будет принимать не дирекция школы, а глава службы школьных приставов.



Кандидатам будут предъявляться дополнительные требования. Теперь желающие занять должность школьного пристава должны будут иметь полное общее, профессиональное или высшее образование. Раньше для принятия в службу было достаточно полного общего образования. Кроме того, МВД и Минобразования будут проводить для школьных приставов курсы подготовки. Важно, что одним из компонентов этих учений будет физическая подготовка.



Служба школьных приставов также получила новые полномочия. Ожидается, что дополнительные обязанности и права позволят нейтрализовать или вовсе избежать конфликтов, происходящих между учащимися.



В частности, школьные приставы смогут обыскивать учащихся с помощью металлоискателя. Необходимо отметить, что здесь речь идет о «бесконтактном поверхностном осмотре».



Для того, чтобы повлиять на поведение ученика, нарушающего школьные правила, пристав сможет изолировать его от других школьников. В тексте законопроекта поясняется, что «под надзором представителей школы, учащихся будут определять в эмоционально и физически безопасную обстановку». Провинившиеся дети «будут включены в различные школьные активности». Оставаться «изолированным» нарушителю придется до прихода в школу родителей.



«Превенция конфликтов между учащимися – один из главных приоритетов МВД. С этой целью, изменения в «Закон об общем образования» предусматривают тесное сотрудничество между полицией и службой школьных приставов», — отмечают в МВД.



Сотрудничество, в частности, предполагает, что МВД будет повышать информированность приставов о возможных последствиях различных правонарушений. Соответствующей информацией школьные приставы будут делиться с учащимися. Школьные приставы, в свою очередь, будут обязаны сообщать родителям и полиции о правонарушениях учащихся.



"Новости-Грузия"











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