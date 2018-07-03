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За шесть месяцев в мире убиты 66 журналистов
03.07.2018 15:28
За первые шесть месяцев 2018 года в 22 странах мира всего убиты 66 журналистов. Данные публикует неправительственная организация Press Emblem Campaign.
Показатели этого года в три раза превышают результаты прошлогоднего исследования.
В отчете говорится, что за эти 6 месяцев в Афганистане убили 11 журналистов, в Мексике – 8, в Сирии – 7, в США – 6, в Йемене – 5.
Факты убийства журналистов произошли в Индии, Пакистане, Секторе Газа и Колумбии.
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