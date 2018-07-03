За шесть месяцев в мире убиты 66 журналистов

03.07.2018 15:28 За первые шесть месяцев 2018 года в 22 странах мира всего убиты 66 журналистов. Данные публикует неправительственная организация Press Emblem Campaign.



Показатели этого года в три раза превышают результаты прошлогоднего исследования.



В отчете говорится, что за эти 6 месяцев в Афганистане убили 11 журналистов, в Мексике – 8, в Сирии – 7, в США – 6, в Йемене – 5.



Факты убийства журналистов произошли в Индии, Пакистане, Секторе Газа и Колумбии.















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