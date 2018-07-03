GEM fest: К 10 июля выяснится, где мы проведем фестиваль

03.07.2018 19:29 К 10 июля выяснится, где мы проведем "GEM fest 2018". В заявлении организаторов фестиваля сказано, что после того, как они "не получили ответ от Министерства экономики" о выдаче земли в аренду, начался поиск альтернативного пути. По утверждению организаторов фестиваля, на данном этапе идут переговоры "об аренде земли", ответ на что будет известен до 10 июля.



"Мы знаем, что вы ждете от нас новшеств, и интересных дел. Команда фестиваля, прежде всего, чувствует себя подотчетным перед вами. Несмотря на то, что мы повторно обратились к Министерству экономики о том, чтобы выделили нам в аренду территорию для фестиваля на четыре дня, создали петицию, обратились с ходатайством к парламенту Грузии, и ко всем отраслевым комитетам, до сих пор просто нет ответа.



Не существует причины и препятствия, почему нам должны отказать в аренде территории на четыре дня. Аренде той земли, где мы последние годы проводим мероприятия, и заботимся о ней.



Мы очень скоро должны начать подготовительную работу, и должны знать, на какой территории проводим фестиваль. Соответственно, остается очень мало времени, и мы не можем ждать ответа, которого ждем уже больше месяца.



Мы вместе с вами подождем ответа об аренде земли до 10 июля. А затем решим, где состоится фестиваль. Благодарим за терпение, поддержку, и за то, что мы одна семья"- сказано в заявлении.



В 2017 году фестиваль состоялся в рамках государственного проекта "Check in Georgia", были выделены 1,9 миллионов лари, но "GEM fest 2017" оказался финансово безуспешным. У лиц, включенных в фестиваль, владельцев объектов питания, и бывших сотрудников были претензии к администрации. В том же 2017 году Следственная служба Министерства финансов начала расследование о возможном правонарушении финансового характера на фестивале.



К информации, в текущем году в Анаклиа уже началась подготовка к новому фестивалю ECHOWAVES. Четырехдневное мероприятие, профинансированное государством на 4 миллиона лари в рамках "Check in Georgia 2018", должно состояться 23-26 августа.

















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