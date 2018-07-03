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Количество соискателей убежища из Грузии в Германии уменьшилось
03.07.2018 21:30
Количество соискателей убежища из Грузии в Германии уменьшилось.
По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, статистика соискателей убежища из Грузии выглядит так: январь — 745 заявок, февраль — 595, март — 490, апрель — 350, май — 221 заявка.
Вместе с тем, показатель этого года меньше данных за прошлый год. В мае 2017 года из Грузии было зафиксировано 240 заявок соискателей убежища из Грузии.
Вместе с тем, по данным за май, Грузия больше не находится в десятке стран, выходцы из которых в основном требуют убежище.
По официальным данным за пять месяцев, убежище в Германии получили только двое лиц из Грузии.
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