Количество соискателей убежища из Грузии в Германии уменьшилось

03.07.2018 21:30 Количество соискателей убежища из Грузии в Германии уменьшилось.



По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, статистика соискателей убежища из Грузии выглядит так: январь — 745 заявок, февраль — 595, март — 490, апрель — 350, май — 221 заявка.



Вместе с тем, показатель этого года меньше данных за прошлый год. В мае 2017 года из Грузии было зафиксировано 240 заявок соискателей убежища из Грузии.



Вместе с тем, по данным за май, Грузия больше не находится в десятке стран, выходцы из которых в основном требуют убежище.



По официальным данным за пять месяцев, убежище в Германии получили только двое лиц из Грузии.















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