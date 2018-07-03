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Грузинскому боксеру, находящемуся в заключении в США, снизили наказание


03.07.2018   22:24
Местный суд частично оправдал грузинского боксера Автандила Хурцидзе, который находится в заключении в США.

Информацию разместили на официальной странице боксера в социальной сети «Фейсбук». Наряду с другими обвинениями, спортсмена обвиняли в торговле наркотиками и оружием и подделке документов. Суд признал Хурцидзе невиновным именно в этой части.

«Суд оправдал меня по определенным вопросам. Остались два обвинения – рэкет и «гэмблинг» (незаконные азартные игры), однако я не согласен и с этим. Меня освободят предположительно через год», — заявил Автандил Хурцидзе.






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