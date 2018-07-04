Задержанный у Дома юстиции подросток принимал участие в до 80-ти ограблениях

04.07.2018 10:36 Задержанного вчера у Дома юстиции несовершеннолетнего следствие вменяет участие в до 80-ти ограблениях.



Как сообщает МВД Грузии, в рамках расследования по факту ограбления магазина АО «Элит электроникс», сотрудники полиции для принятия участия в следственных действиях доставили в отделение полиции М.Б. 2004 года рождения. В связи с упомянутым ограблением, записи с камер наблюдения показали, что одним из грабителей был именно достигший 14-летнего возраста М.Б.



«Следует отметить, что М.Б. до достижения возраста уголовной ответственности М.Б. принял участие в до 80-ти ограблениях. Согласно закону о правосудии в отношении несовершеннолетних, до этого времени на него не налагалась уголовная ответственность. Во время последнего ограбления, в котором уличен М.Б., он уже достиг возраста уголовной ответственности, ввиду чего его с целью осуществления соответствующих следственных мероприятий доставили в отделение полиции.



Незамедлительно был обеспечен привод в полицейское отделение законного представителя несовершеннолетнего, однако он ответил отказом на участие несовершеннолетнего в следственных действиях, и они оба покинули отделение полиции», - отмечается в заявлении МВД.















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