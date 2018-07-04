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Об уникальной культуре Грузии снимут мюзикл


04.07.2018   13:08
Грузинские кинематографисты приступают к созданию художественного музыкального фильма об уникальной культуре Грузии. Мюзикл под названием «Сакартвело» посвящен грузинским танцам, песням и древнейшей винодельческой культуре страны.

Режиссером мюзикла является Николоз Хомасуридзе. Сценарий принадлежит Николозу Хомасуридзе и Лаше Канкава. Над производством ленты работает киностудия Lost Legends.

Известно, что одной из главных съемочных площадок мюзикла «Сакартвело» станет винодельческое хозяйство Шато Зегаани в Кахетии. Построенное в 1820-х годах поместье принадлежало князю Александру Чавчавадзе. С 1998 года Шато Зегаани находится в частной собственности.

Еще одной съемочной локацией мюзикла станет территория монастыря Святого Георгия в Ахметском районе. Это один из самых почитаемых храмом в Кахетии. Среди сохранившихся в Грузии средневековых соборов ахметский храм Святого Георгия — второй по высоте.

В качестве локаций авторы мюзикла также выбрали Дворец Дадиани в Зугдиди, Алфавитную башню в Батуми, Мамисонский перевал в Раче и гора Хвамли в Лечхуми.

Ожидается, что фильм «Сакартвело» выйдет в прокат в феврале 2019 года.

В настоящее время в разных регионах Грузии проходят кастинги для танцоров и актеров, желающих сняться в картине. Отборочные туры уже состоялись в Тбилиси, Кутаиси, Чохатаури, Зугдиди и Батуми.

Для участия в кастинге предварительно необходимо прислать заявку на электронный адрес sakartvelofilm@gmail.com. В ней заявители должны рассказать о себе (короткая биография), прикрепить пять фотографий (в разных стилях, в том числе в сценическом костюме), видео исполнения танца, а также указать контактные данные.

"Новости Грузия"





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