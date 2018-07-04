Адвокат заявил о непричастности задержанного в Грузии к убийству россиянина в Сирии

04.07.2018 15:35 Адвкокат задержанного в Грузии гражданина Турции Серкана Куртулуша, который якобы подозревается в убийстве российского пилота Олега Пешкова в Сирии в ноябре 2015 года, Мурат Устюндаг заявил, что его подзащитный не имеет отношения к этому преступлению, передает РИА «Новости».



«Куртулуш действительно был задержан в Грузии, однако причина этого задержания совершенно никак не связана с гибелью Олега Пешкова. Непонимание и путаница могла произойти в СМИ из-за того, что Куртулуш воевал в Сирии и является другом Челика, имя которого связывают с инцидентом с Пешковым. Однако в тот день, когда был убит российский пилот, Куртулуш находился в Турции», — сказал Устюндаг.





Устюндаг был адвокатом Альпарслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство Пешкова.















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